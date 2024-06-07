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  4. Emekli polis dehşeti! Özel Harekat köpeğini vurup camdan aşağı attı

Emekli polis dehşeti! Özel Harekat köpeğini vurup camdan aşağı attı

07.06.2024 17:58
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Başakşehir'de bir sitede, psikolojik sorunları olduğu, çevreye ve kendine zarar verdiği iddia edilen emekli polis memuru Cumhur C. dehşet saçtı. Özel Harekat Polisi tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilen Cumhur C., polis merkezine götürüldü. Cumhur C.'nin gözaltına alınmaya çalıştığı sırada, daireye giren Polis Özel Harekat Tim'ine ait köpeği silahla öldürüp pencereden aşağı attığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Emekli polis dehşeti! Özel Harekat köpeğini vurup camdan aşağı attı

Dehşete düşüren olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan emekli polis memuru Cumhur C., yaşadığı sitede bir süredir hem kendine hem de çevresine zarar verip komşularını rahatsız ediyordu.

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Bu sabah oturduğu dairenin camlarını kırması üzerine sitenin güvenlik görevlileri, Cumhur C.'yi kontrol etmek için dairesine gitti. Cumhur C., sitenin güvenlik çalışanlarına kapıyı açmayınca site yönetimi durumu polise bildirdi.

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ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahı olduğu öğrenilen Cumhur C., kapıyı açmaya ikna olmayınca olay yerine Polis Özel Harekat Tim'i de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Cumhur C.'nin dairesinin olduğu kısma tedbir amaçlı atlama yatağı açtı.

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Özel Harekat Polisi'ne ait köpek, daireye girdiği sırada Cumhur C. tarafından ateşlenen silahtan çıkan kurşunla vuruldu. Cumhur C.'nin vurulan köpeği pencereden aşağı attığı öne sürülürken Özel Harekat Polisi'nin uzun uğraşı sonrası Cumhur C., biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

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Ambulansta yapılan sağlık kontrollerinin ardından Cumhur C., polis merkezine götürüldü.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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