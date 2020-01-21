HABER
  4. Emekli polis evinde ölü bulundu

Emekli polis evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 19:23 | Son Güncelleme

Hatay’da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen emekli polis memuru evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde ikamet eden Şadi Yaşekmez (59), aynı evde yaşadığı akli dengesi yerinde olmayan kardeşi tarafından evde ölü bulundu.

Emekli polis evinde ölü bulundu

Hatay’da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen emekli polis memuru evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde ikamet eden Şadi Yaşekmez (59), aynı evde yaşadığı akli dengesi yerinde olmayan kardeşi tarafından evde ölü bulundu. Evli ve iki çocuk sahibi olduğu öğrenilen Yaşekmez’in cesedinin savcılık tarafından yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Ölen şahsın emekli polis memuru olduğu, psikolojik ve ruhsal sorunları sebebiyle bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
Tacizciyi fark eden küçük kızı zekası kurtardıTacizciyi fark eden küçük kızı zekası kurtardı
Kırıkkale’de alternatif ilaç kör etti iddiasında hasta sayısı 36’ya yükseldiKırıkkale’de alternatif ilaç kör etti iddiasında hasta sayısı 36’ya yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

İran'dan Trump'ı öldürene para ödülü!

İran'dan Trump'ı öldürene para ödülü!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Annesini dışarı çağırıp 15 yerinden bıçakladı!

Annesini dışarı çağırıp 15 yerinden bıçakladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erbil'de Türk diplomat Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 1 kişi daha yakalandı

Türk diplomatı şehit etmişlerdi! Böyle yakalandı

Mide ve bağırsaklarında 100 paket metamfetamin tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Mide ve bağırsaklarından 100 paket uyuşturucu çıktı

Kırşehir'de kadın cinayeti! Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Yine aynı vahşet! Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Timsah Adası turizme kazandırılacak

Timsah Adası yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Siirt'te köy okulunda öğretmenin soba maşasıyla öğrencileri yaktığı iddiası sonrası harekete geçildi!

Skandal iddia! Soba maşasıyla öğrencilerini yakmış

Savcı, Şule Çet kararı için sunduğu istinaf dilekçesini geri çekti

Savcı, Şule Çet kararı için sunduğu istinaf dilekçesini geri çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.