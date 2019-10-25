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Emekli polis KHK ile ihraç edilen polis memurunu silahla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 19:04 | Son Güncelleme

Malatya’da emekli polis memuru, KHK ile meslekten ihraç edilen polis memurunu silahla yaraladı.Olay, Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan Yeşilevler Sitesi 1.

Malatya’da emekli polis memuru, KHK ile meslekten ihraç edilen polis memurunu silahla yaraladı.
Olay, Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan Yeşilevler Sitesi 1. Blok’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Blok girişinde karşılaşan emekli polis memuru Ş.S. ile KHK ile meslekten ihraç edildiği ileri sürülen O.B. (33) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda açılan ateş sonucunda O.B. yaralandı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, emekli polis memuru Ş.S. ile 1 kişi gözaltına alındı. İki silahın ele geçirildiği olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 2 adet boş kovan buldu.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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