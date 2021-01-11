Emekli polis köpeği eğitmeni ile bir araya gelince ağladı

Sekiz yaşında ve emekli bir polis köpeği olan Alman çoban köpeği Wangwang, 2019’da emekli olduktan sonra ilk kez gördüğü eğitmeni ile bir araya gelince sevinçten ağladı.

Çin’in TikTok’u olan Douyin’de paylaşılan kavuşma anı videosunda köpek eski eğitmenine doğru sevinçle koştuktan sonra yere yatarak mutluluktan yuvarlandı.

Wangwang’in ağladığı görülen video “Wangwang’in tüyleri beyazlamaya başlamış; ama çok iyi beslendiği açık. Şişmanlamış” notuyla paylaşıldı.

Daily Star’ın haberine göre Wangwang, Xichuan Polisi için Henan eyaletindeki güvenlik kontrol noktalarında polis köpeği olarak çalışıyordu.

Wangwang emekli olduktan sonra sahiplenildi; ancak bu süre içinde eğitmeni ile ayrıldı. Douyin kullanıcıları videoya çok sayıda yorum bıraktı. Gelen yorumlardan birinde “Köpeğin gözleri dolmuş. Köpekler gerçekten sadık bir arkadaştır, lütfen ona iyi davranın” dedi.

Başka bir kullanıcı da “Wangwang’in eğitmenini ne kadar özlediği anlaşılıyor. Köpeklerin karnını açmasından seni selamladığını anlayabilirsin” dedi.