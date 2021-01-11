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Emekli polis köpeği eğitmeni ile bir araya gelince ağladı

11.01.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Emekli polis köpeği eğitmeni ile bir araya gelince ağladı

Yeniden bir araya gelen köpek ve eğitmeninin kavuşma anı, görenlerin yüreğini ısıtıyor.

Sekiz yaşında ve emekli bir polis köpeği olan Alman çoban köpeği Wangwang, 2019’da emekli olduktan sonra ilk kez gördüğü eğitmeni ile bir araya gelince sevinçten ağladı.

Çin’in TikTok’u olan Douyin’de paylaşılan kavuşma anı videosunda köpek eski eğitmenine doğru sevinçle koştuktan sonra yere yatarak mutluluktan yuvarlandı.

Wangwang’in ağladığı görülen video “Wangwang’in tüyleri beyazlamaya başlamış; ama çok iyi beslendiği açık. Şişmanlamış” notuyla paylaşıldı.

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Daily Star’ın haberine göre Wangwang, Xichuan Polisi için Henan eyaletindeki güvenlik kontrol noktalarında polis köpeği olarak çalışıyordu.

Wangwang emekli olduktan sonra sahiplenildi; ancak bu süre içinde eğitmeni ile ayrıldı. Douyin kullanıcıları videoya çok sayıda yorum bıraktı. Gelen yorumlardan birinde “Köpeğin gözleri dolmuş. Köpekler gerçekten sadık bir arkadaştır, lütfen ona iyi davranın” dedi.

Başka bir kullanıcı da “Wangwang’in eğitmenini ne kadar özlediği anlaşılıyor. Köpeklerin karnını açmasından seni selamladığını anlayabilirsin” dedi.

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Köpeğin neden eğitmeni ile birlikte kalmadığına yanıt veren Xichuan Polisi, bunun tamamen zaman kısıtlamalarına bağlı olduğunu açıkladı ve “Polis köpekleir genellikle eğitim merkezinde bakılır, ancak görevlilerimizin emekli köpeklerle egzersiz yapacak kadar zamanı yok. Emekli polis köpekleri eğitim merkezindense bir ailenin yanında daha iyi bakılıyor” dedi.

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