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Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

Emekli polis memuru Erdal Ertuğrul, Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Ağıllı köyünde biriktirdiği antika eşyalar ile evini müzeye çevirdi.Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Erdal Ertuğrul, vatandaşların da katkılarıyla 7 yıldan bu yana topladığı eski eşyaları evinin yanına yaptığı bir odada sergiliyor.

Emekli polis memuru Erdal Ertuğrul, Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Ağıllı köyünde biriktirdiği antika eşyalar ile evini müzeye çevirdi.
Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Erdal Ertuğrul, vatandaşların da katkılarıyla 7 yıldan bu yana topladığı eski eşyaları evinin yanına yaptığı bir odada sergiliyor. Evinin bahçesini bir müze gibi dizayn eden Ertuğrul, çoğunluğu bir asra dayanan eşyaları Haceş Müze Evi adını verdiği mekanda sergiliyor. İçinde birbirinden değerli eşyaların bulunduğu müze evi, görenleri de şaşkına çeviriyor. Gramofondan kasetçalara, topraktan yapılan ambardan yayıklara, Kurtuluş Savaşı’ndan kalan tüfeklerden çeşitli silahlara kadar birçok eşyayı koleksiyonunda bulunduran Ertuğrul, tarihe de ışık tutuyor. Sosyal aktivitelerin yapıldığı bir mekan haline gelen Haceş Müze Evi, vatandaşların yoğun ilgisiyle de karşılaşıyor.
Polislik mesleğinden emekli olduktan sonra köyüne gelerek müze evi kurduğunu ve vaktinin tamamını burada geçirdiğini söyleyen Erdal Ertuğrul, “Emniyet teşkilatında olay yeri incelemede 23 yılımı tamamladıktan sonra köyümüzü çok sevdiğimiz için şehir hayatı da sıkmaya başlayınca köye dönüş yaptım. Emekli olduktan sonra köyümüzde de böyle bir şeylerin olmasını istedim. Eskiye dönük kullanılmış eşyaları, objeleri çok seviyorum. Böyle bir şeyin olmasını da istedim. İlk başlarda birkaç tane eser vardı, zamanla gelen gidenler oldu. Sağ olsunlar eski eşyalarını bize getirdiler. O sayede bu hali aldı. Burada bini geçkin parça var. Bu işi 7 yıldır yapıyorum. Hemen hemen buradaki malzemelerin yüzde 80’i bir asrı geçkin. En eski olarak ağaçtan yapılma ambar var. Yayıklar var, yağ külekleri, pres makinesi, radyo, kasetçalar, bardak, sandık, orak, silahlar, mavzerimiz var” dedi.
Ömrünün yettiği kadar müze evini koruyacağını ve hiçbir ürünü satmayacağını anlatan Ertuğrul, “Gücümüzün yettiği kadar bu uğraşa devam edeceğim. Benden sonra ne olacak diye soranlar var. Şimdiki gençler böyle uğraşlara meraklı değiller, bu yüzden çok endişeliyim. Bizler var olduğumuz sürece parayla kesinlikle bunları almaya kimsenin gücü yetmez. Bazı tekliflerle geliyorlar ama para bizde geçersiz” şeklinde konuştu.
Müze evinde birçok çeşitli sosyal faaliyetin gerçekleştirildiğini de belirten Ertuğrul, “Buraya gelin damat geliyor, evlenme teklifleri yapanlar, sünnet şöleni, yaş günü olsun herkes buraya geliyor. 24 saat açık burası. Kimseden ücret almıyoruz, herkes geliyor sohbet ediyorlar, vakitlerini değerlendiriyorlar. Zaten onların sayesinde burası var” dedi.

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü

Emekli polis memuru antika eşyalarla evini müzeye dönüştürdü
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