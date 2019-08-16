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Emekli polis memuru evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 21:08 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde emekli polis memuru Turgut Karakaş (61) evinde ölü bulundu.

Emekli polis memuru evinde ölü bulundu

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde emekli polis memuru Turgut Karakaş (61) evinde ölü bulundu.
Ankara’da oturan emekli polis memuru Turgut Karakaş, bayram tatili için Gelik beldesindeki Ayiçi Mahallesi’nde bulunan evine geldi. Yakınları, Turgut Karakaş’tan haber alamayınca evine gitti. Turgut Karakaş, kız kardeşi tarafından evinde ölü bulundu. Polis ekipleri evde incelemede bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, Turgut Karakaş’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Emekli polis memuru evinde ölü bulundu

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