Emekli polis memuru intihar etti

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, emekli polis memuru Mustafa Ö. (69), boğazını bıçakla keserek, yaşamına son verdi.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Ulubatlı Mahallesi 2742 Sokak'taki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen, 2 çocuk sahibi emekli polis memuru Mustafa Ö., evinin banyosunda boğazını bıçakla kesti. Bir süre sonra banyoya girip, Mustafa Ö.'yü kanlar içinde hareketsiz yatarken gören eşi, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Mustafa Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!
Bu nasıl kalabalık? Kuyruğun sonu gözükmüyor!
'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'
Trump her şeyi itiraf etti! 'İki kadına para ödedim'
DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Dünya bunu konuşuyor! Gerçek halini gören gözlerine inanamıyor
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Okuyucu Yorumları 0 yorum