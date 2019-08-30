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Emekli polis memurunu öldüren sanığın cezası onandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 09:45 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli polis Hasan Hüseyin Koç'u (63) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan İsmail Hakkı Biçer'e (45) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Emekli polis memurunu öldüren sanığın cezası onandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli polis Hasan Hüseyin Koç'u (63) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan İsmail Hakkı Biçer'e (45) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Mevlana Mahallesi 1776/32 Sokak'ta 2017 yılının Şubat ayında meydana gelen olayda, polis memurluğundan emekli olduktan sonra bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Hasan Hüseyin Koç, sitenin bulunduğu arazinin sahibinin oğlu olan İsmail Hakkı Biçer ile tartışmaya başladı. Tartışma sürerken Biçer, Koç'a bıçakla saldırdı. Bacağından yaralanan emekli polisin, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndürülen Koç, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ
Polis tarafından olaydan sonra kaçan İsmail Hakkı Biçer yakalanırken, çevredeki güvenlik kameralarından, güvenlik kulübesine gelen İsmail Hakkı Biçer'in tartışma sırasında elindeki bıçağı Koç'un bacağına sapladığı, aşırı kan kaybeden emekli polis memurunun kaçmak isterken yere yığıldığı anlar tespit edildi. Aynı görüntülerde yerde yatan emekli polis memurunun başına köpeklerin toplandığı, saldırgan Biçer'in köpekleri kovalamadığı, yaralıya müdahale etmek isteyen motosikletli bir kişiyi uzaklaştırmaya çalıştığı, başarılı olamayınca da kaçtığı görüldü.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
Tutuklanan Biçer, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda 'kasten öldürme' suçunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi de cezayı temyiz yolu açık olmak üzere onadı. Savcılık, cezayı fazla bularak dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İsmail Hakkı Biçer'e verilen cezayı yerinde bulup, onadı.

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Emekli polis memurunu öldüren sanığın cezası onandıEmekli polis memurunu öldüren sanığın cezası onandı

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