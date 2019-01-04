Emekli polis memurunun feci sonu! Bıçak ve tornavidayla öldürüldü

Mehmet Emin Yılmaz'ın otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiğini düşünen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de tornavidalı dehşet!

İzmir'de emekli bir polis, iddiaya göre defalarca bıçak ve tornavida darbeleriyle öldürüldü. Cinayetle ilgili bir zanlının arandığı öğrenildi. Olay, Dikili ilçesinde meydana geldi. Emekli polis olduğu öğrenilen Mehmet Emin Yılmaz (57), iddialara göre birçok kez tornavida ve bıçak darbesiyle bıçaklanarak öldürüldü. Olaysa vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Bölgeye gelen polis ekipleri, Mehmet Emin Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler yaptığı ilk inceleme sonucu Yılmaz'ın vücudunda çok sayıda ize rastladı. Mehmet Emin Yılmaz'ın yılbaşı akşamı öldürüldüğü tahmin edilirken, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı.