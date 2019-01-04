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Emekli polis memurunun feci sonu! Bıçak ve tornavidayla öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 09:21 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi Şehit Aras Kılıç Sokak'taki bir barakada cesedi bulunan emekli polis memuru 62 yaşındaki Mehmet Emin Yılmaz'ın cansız bedeni fark eden çevre sakinlerinin polise haber vermesiyle bulundu. İhbar üzerine yapılan incelemeler sonucunda emekli polisin bıçak ve tornavidayla öldürüldüğü saptandı.

Mehmet Emin Yılmaz'ın otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiğini düşünen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de tornavidalı dehşet!

İzmir'de emekli bir polis, iddiaya göre defalarca bıçak ve tornavida darbeleriyle öldürüldü. Cinayetle ilgili bir zanlının arandığı öğrenildi. Olay, Dikili ilçesinde meydana geldi. Emekli polis olduğu öğrenilen Mehmet Emin Yılmaz (57), iddialara göre birçok kez tornavida ve bıçak darbesiyle bıçaklanarak öldürüldü. Olaysa vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı.
Bölgeye gelen polis ekipleri, Mehmet Emin Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler yaptığı ilk inceleme sonucu Yılmaz'ın vücudunda çok sayıda ize rastladı. Mehmet Emin Yılmaz'ın yılbaşı akşamı öldürüldüğü tahmin edilirken, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı.
Polisin, olay yerinde görüldüğü öne sürülen elektrikçi M.Y. (49) isimli bir şüphelinin peşine düştüğü ve şahsın arandığı belirtildi.Yine söz konusu M.Y.'nin bulunamaması ve ortadan kaybolması nedeniyle bütün şüphelerin bu zanlı üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Yılmaz'ın cesedi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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izmir cinayet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah rahmet eylesin..beklenmeyen bir ölüm mekanı cennet olsun..
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