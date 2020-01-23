HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emekli polis, organlarıyla 3 kişiye can olacak

Emekli polis, organlarıyla 3 kişiye can olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:33 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, beyin kanaması nedeniyle tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen emekli polis memuru İrfan Yasa'nın (58) bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.

Emekli polis, organlarıyla 3 kişiye can olacak

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, beyin kanaması nedeniyle tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen emekli polis memuru İrfan Yasa'nın (58) bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu. Yasa'nın iki böbreği ve karaciğeri, nakil bekleyen 3 hastaya nakledilecek.
Emekli polis memuru İrfan Yasa, 6 gün önce beyin kanaması geçirdi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan 2 çocuk babası Yasa'nın 21 Ocak günü beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.
Organ Nakli İl Koordinatörü Dr. Azem Ülkü, Bursa'daki organ nakil merkezleriyle temasa geçti. Bursa'dan gelen ekip, İrfan Yasa'nın iki böbreği ile karaciğerini aldı. İki böbrek ve karaciğer, nakil bekleyen hastalar için Bursa Acıbadem Hastanesi'ne götürüldü. Uzman Dr. Azem Ülkü, örnek davranışlarından dolayı acılı aileye teşekkür etti. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali de acılı aileye başsağlığı dileyerek, yaşama yeniden tutunacak hastalara acil şifalar dilediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Emekli polis, organlarıyla 3 kişiye can olacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede 2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede
Osmangazi yapıyor, Bursa övünüyorOsmangazi yapıyor, Bursa övünüyor
Zincirleme kaza yolu kapattı! Trafik durduZincirleme kaza yolu kapattı! Trafik durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Manisa'da bir deprem daha!

Manisa'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

Bolu-Karabük yolunda zincirleme kaza! Trafik durdu

Zincirleme kaza yolu kapattı! Trafik durdu

İstanbul'a kar yağacak mı? Hangi ilçelerde kar etkili olacak? Bünyamin Sürmeli tek tek ilçe adlarını saydı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi!

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi!

Ateşe verilen evde hayatını kaybeden Gamze Esen'in annesi cenazede baygınlık geçirdi

Gamze Esen'in annesinin feryadı yürek dağladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.