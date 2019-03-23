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Emekli polis tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 23:43 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde, çıkan tartışma emekli polis memuru silahla vurularak hayatını kaybetti.Olay, saat 19.00 sıralarında İsmail Sivri Bulvarında meydana geldi.

İzmir’in Buca ilçesinde, çıkan tartışma emekli polis memuru silahla vurularak hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.00 sıralarında İsmail Sivri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan bir dükkanda emekli polis memuru Nuh Kılınç (70) ile F.A. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.A, yanındaki tabancayla Kılınç’a ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Kılınç, ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kılınç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Kılınç’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, olay yerinden kaçan F.A, daha sonra polise teslim oldu.

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