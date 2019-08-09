Emekli polis ve özel harekatçılardan AYM’nin kararına tepki

Anayasa Mahkemesi’nin, barış akademisyenlerinin “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılması sebebiyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar vermesine Tüm Emekli Polis Özel Harekâtçılar Derneği’nin Avukatı Ozan Gürhan tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi’nin barış akademisyenlerine yönelik verilen cezalarda ifade hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin verdiği kararın Türk milletinin vicdanını derinden yaraladığını savunan Ozan Gürhan, “Biz de derneğin tüzel kişiliği üzerinden ifade özgürlüğünü kullanıyor ve diyoruz ki, bu karara imza atanların kalemlerinin ucundan mürekkep değil şehit eşlerinin, yetim kalan yavruların gözyaşı dökülmüştür. Bu gözyaşı hiçbir zaman ve hiçbir şekilde kurumayacaktır” dedi.

Emniyet güçlerinin yapmış olduğu tüm operasyonların kaynağını Anayasa’nın başlangıç hükümlerinden aldığını hatırlatan Gürhan, “Anayasa’nın başlangıcında da, Türk Devleti’nin bölünmez bütünlüğü ilkesinin korunduğu belirtilmiştir. Anayasa’nın da varlık sebeplerinden olan devletin bölünmez bütünlüğü ilkesini müdafaa eden güvenlik güçlerine sözlü saldırılarda bulunma eylemi ulusal ya da evrensel hukuk değerleri kapsamında yeryüzünde koruma görmez. Bu durumda ifade özgürlüğü hakkımıza tekrar başvurarak şunu söylüyoruz. Bildiriyle davulu akademisyenlerin sırtına takan, tokmağı da kendi eline alan bölücü zihniyetin; Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla devlete ve güvenlik güçlerine sözlü saldırılarda bulunma eyleminin fiilen dekriminalize edilmesine bıyık altından gülüyor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bese Hozat isimli PKK’lı teröristin 22 Aralık 2015’te ‘Demokrasi güçleri ayaklanarak öz yönetimlere sahip çıkmalı’ başlıklı bildirisinden sonra akademisyenlerin bildiriyi yayınlaması ve imzalaması elbette ki tesadüf değildir. PKK’lı teröristin bahsettiği demokrasi güçlerinin akademisyenler, öz yönetim olarak bahsedilen yerlerin ise operasyon yapılan şehirler olduğunu görmek güç değildir. Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu bu skandal kararla varlık sebebine gölge düşürmüştür. Bu kararı geçen günlerde başkanımız Uğur Yenen, hendek operasyonlarında şehit düşen kahraman özel harekat polisi Doğan Sakarya’nın eşi Habibe Sakarya ile de kınamıştı. Biz bu tepkimizi her platformda var gücümüzle dile getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

