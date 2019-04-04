HABER

Emekli polis, yol verme tartışmasında otobüs şoförünü yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 11:51 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde emekli polis O.E.

Emekli polis, yol verme tartışmasında otobüs şoförünü yaraladı

Serkan AKKUŞ- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde emekli polis O.E. (55), yol verme tartışmasında otobüs şoförü Aşur G.'yi tabancayla bacağından yaraladı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada otobüs şoförü olarak çalışan Aşur G. gece vardiyasından çıkan işçileri evlerine götürürken, yol verme yüzünden otomobil sürücüsü emekli polis O.E. (55) ile tartıştı. Tartışmanın ardından yoluna devam eden otobüs sürücüsünün önünü kesen O.E., aracın kapılarını açtırarak içeri girdi. O.E., belinden çıkardığı tabanca ile otobüs şoförü Aşur G.'yi sağ bacağından yaralayarak kaçtı. Bu sırada otobüs içerisinde bulunan işçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yaralı Aşur G., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli O.E. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Emekli polis, yol verme tartışmasında otobüs şoförünü yaraladıEmekli polis, yol verme tartışmasında otobüs şoförünü yaraladıEmekli polis, yol verme tartışmasında otobüs şoförünü yaraladıEmekli polis, yol verme tartışmasında otobüs şoförünü yaraladı

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
İzmir'de meclis üyesinin 16 yaşındaki oğlu intihar ettiİzmir'de meclis üyesinin 16 yaşındaki oğlu intihar etti
Konya’da 44 kilo 200 gram esrar ele geçirildiKonya’da 44 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kanser hastası Tuğçe, hayatını kaybetti

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.