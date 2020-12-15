Emekli polis zammı 2021... Bakan Soylu açıkladı! POLSAN'dan emekli polislerin 2021 yılı ikramiye zammı ne kadar?

Son dakika haberine göre POLSAN'dan emekli olan polislerin ikramiyelerine zam geldi. Ankara’da “Poliste Psikolojik Sağlamlık Semineri”ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamada, polislerin emeklilik ikramiyesine ilişkin "Bugün giren polisler, bugünün parasıyla 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacaklar. Bizim amacımız bunu 500 bin liraya çıkartmaktır" dedi. POLSAN polis emeklileri 2021 zammı ne kadar olacak araştıran vatandaşlar, 2021 polis emeklisi ikramiye artış oranını merak ediyor. İşte Bakan Soylu'nun POLSAN emeklilerine verdiği ikramiye müjdesi detayları...

EMEKLİ POLİS İKRAMİYE ARTIŞI 2021 NE KADAR OLACAK?

Bakan Soylu' açıklamasında, 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alan POLSAN emeklilerinin aldığı ikramiye oranını 500 bin liraya çıkaracaklarını belirterek, POLSAN polis emeklilerinin 2021 yılı ikramiyelerinin zamlı olacağı müjdesini verdi. Soylu açıklamasında," Şu anda 4 yıldır polis sandığımızın yönetiminde, arkadaşlarımızın gayretiyle karlılık, verimlilik ortaya koyarak hakikaten öz varlığımızı iki katından fazlaya çıkardık. Yani tam bir verimlilik yönetimi gerçekleştirdik. Kimse kusura bakmasın, isterseniz yarıştıralım. Bunun anlamı ne? Bütün polislere çağrımdır. Bizati polis sandığının bir ferdi olarak çalışıyorum. Bu konuda bakanlığımızın neredeyse bütün bu konulardaki etkinliklerinde polis sandığı yapar. Ve çok profesyonel oldular ve devam edecekler." dedi. POLSAN emeklilerinin ikramiye artış oranının net ne kadar olacağını belirtmeyen Soylu, açıklamasına şöyle devam etti.