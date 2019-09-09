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Emekli polise sopalı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 20:03 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, emekli polis memuru Kadir Güçlü Özgen (77), kimliği belirsiz bir kişi tarafından sopalı saldırıya uğradı. Otomobilin camlarını kırıp, Özgen'i başından yaralayan ve ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Emekli polise sopalı saldırı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, emekli polis memuru Kadir Güçlü Özgen (77), kimliği belirsiz bir kişi tarafından sopalı saldırıya uğradı. Otomobilin camlarını kırıp, Özgen'i başından yaralayan ve ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Olay anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli polis memuru Kadir Güçlü Özgen, alışveriş yapmak için 20 ZS 202 plakalı otomobiliyle, markete gitti. Özgen, otomobilini park edip, bagaja yöneldiği sırada, yanına yaklaşan eli sopalı 1 kişi, aracın camlarını kırdı. Saldırgan ardından aynı sopa ile olayın şaşkınlığını yaşayan Özgen'in başına vurup ardından koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özgen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, olay anı yakındaki iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.

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Emekli polise sopalı saldırıEmekli polise sopalı saldırıEmekli polise sopalı saldırıEmekli polise sopalı saldırı

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