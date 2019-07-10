Emekli polisi öldüren şüpheli 14 yıl sonra tutuklandı

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde 14 yıl önce evinde öldürülen emekli polis memuru Seydi Vakkas Gültekin cinayetini, kurulan özel ekip aydınlattı. Ekibin 8 aylık çalışmasının ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul'da görev yaparken emekli olan polis memuru Seydi Vakkas Gültekin, 2005 yılında memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine taşındı. Kutlar Mahallesinde oturan Gültekin, 26 Temmuz 2005 günü evinde başının 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Gültekin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü bulunamadı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kentte faili meçhul kalan dosyaların aydınlatılması için özel ekip kuruldu. 8 ay önce özel ekip Gültekin cinayetinin aydınlatılması için çalışmalara başladı. Cinayete ilişkin geçmişteki bilgilere bakan ve Gültekin'in öldürülmeden önce ilçede görüştüğü kişilerin yeniden bilgisine başvuran polisler, cinayet şüphelisi olabilecek 4 kişinin ismine ulaştı. Polisin fiziki ve teknik takibe aldığı Mehmet S., Ali Ç., Burhan Ç. ve Yılmaz E.'nin, telefon sinyallerinden cinayet günü olay yeri yakınlarında olduğu kayıtlarla ispatlandı. Çalışmasını tamamlayan polis, 4 şüpheliyi Gaziantep, Malatya ve Antalya'da gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet S. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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