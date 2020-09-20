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Emekli polisin aracından 61 kilo 750 gram eroin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 18:27 | Son Güncelleme

Erzurum’da uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durdurulan emekli polisin aracından 61 kilo 750 gram eroin maddesi ele geçirildi.Erzurum Aşkale uygulama noktasında alının istihbarat sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından emekli polis S.N.A.

Erzurum’da uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durdurulan emekli polisin aracından 61 kilo 750 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Erzurum Aşkale uygulama noktasında alının istihbarat sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından emekli polis S.N.A. yönetimindeki 34 HR 3384 plakalı otomobil durduruldu. Narkotik köpeği ‘Dük’ ile otomobilde yapılan aramada, aracın çamurluğuna yapılmış özel bölümde gizlenen 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.
Emekli polis S.N.A. gözaltına alındı.

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