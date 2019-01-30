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Emekli polisin bıçak ve tornavidayla öldürüldüğü iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 19:55 | Son Güncelleme

İzmir’in Dikili ilçesinde emekli bir polis, iddiaya göre defalarca bıçak ve tornavida darbeleriyle öldürüldü.

İzmir’in Dikili ilçesinde emekli bir polis, iddiaya göre defalarca bıçak ve tornavida darbeleriyle öldürüldü. Olayla ilgili bir zanlının ise arandığı öğrenildi.
Olay, Dikili ilçesinde meydana geldi. Emekli polis olduğu öğrenilen Mehmet Emin Yılmaz (57), iddialara göre birçok kez tornavida ve bıçak darbesiyle bıçaklanarak öldürüldü. Olaysa vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı. Bölgeye gelen polis ekipleri, Mehmet Emin Yılmaz’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler yaptığı ilk inceleme sonucu Yılmaz’ın vücudunda çok sayıda ize rastladı.
Mehmet Emin Yılmaz’ın yılbaşı akşamı öldürüldüğü tahmin edilirken, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. Polisin, olay yerinde görüldüğü öne sürülen elektrikçi M.Y. (49) isimli bir şüphelinin peşine düştüğü ve şahsın arandığı belirtildi. Yine söz konusu M.Y.’nin bulunamaması ve ortadan kaybolması nedeniyle bütün şüphelerin bu zanlı üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.
Yılmaz’ın cesedi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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