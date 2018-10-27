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Emekli polisin Cumhuriyet coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 13:15 | Son Güncelleme

TOKAT'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara davul ve zurna eşliğinde lokum dağıttı.

Emekli polisin Cumhuriyet coşkusu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara davul ve zurna eşliğinde lokum dağıttı. Öğrencilerin davranışı karşısında duygulanan ve onlarla davul zurna eşliğinde oynayan emekli polis memuru Mustafa Karabulut (75), "Bu bayram bizim bayramımız. Türk milletinin doğuşu bu. Atatürk olmasaydı ne yapacaktık" dedi.
Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 100 öğrenci, davul-zurna eşliğinde esnaf ve halka lokum ikram etti. Niksar yolu kavşağında öğrencilerin ikram ettiği lokumdan alan evli ve 3 çocuk babası emekli polis memuru Mustafa Karabulut, duygulanarak okul müdürü Ali Vanlıoğlu'na sarıldı ve teşekkür etti. Davul ve zurna eşliğinde oynayan öğrencilerin arasına giren Karabulut, onlarla birlikte oynadı. 27 yıl polislik yaptığını belirten Mustafa Karabulut, "Bu bayram bizim bayramımız. Türk milletinin doğuşu bu, bizim hayatımız bu. Atatürk olmasaydı ne yapacaktık. Ben onsuz yaşayamam. Ben çok duyguluyum. Ben İsmet İnönü'nün korumasıydım" dedi. Karabulut’in İsmet İnönü’nün 1971-72 yılları arasında korumalığını yaptığı öğrenildi.
Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu ise "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı'nı kendi sokağımızda, kendi mahallemizde davul, zurna, lokum ile birlikte halkımız ile birlite kutlayacağız. Bu yıl 5'inci yılımız. Mahallemizde herkese lokum ikram ederek ağzımızı tatlandırıyoruz" diye konuştu.

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Emekli polisin Cumhuriyet coşkusuEmekli polisin Cumhuriyet coşkusuEmekli polisin Cumhuriyet coşkusuEmekli polisin Cumhuriyet coşkusu

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