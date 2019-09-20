HABER

Emekli polisin eksik hesaplanan 'emeklilik yardımı' sorununu KDK çözdü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:00 | Son Güncelleme

  Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü (POLSAN) Eylül ayında emekli olan polisin, birikmiş emeklilik yardımı alacağının tamamını, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) devreye girmesiyle ödedi.

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü (POLSAN) Eylül ayında emekli olan polisin, birikmiş emeklilik yardımı alacağının tamamını, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) devreye girmesiyle ödedi.

KDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; eylül ayı başında emekli olan polis memuru, POLSAN'dan alacağı birikmiş emeklilik yardımı eksik hesaplanınca kuruma başvurdu. Polis memuru, başvurusunda 1995 yılında POLSAN'a üye olduğunu, ateşli silah yaralanması sebebiyle 2013 yılından itibaren idari polis olarak görev yaptığını bildirdi. Polis memuru, POLSAN'dan birikmiş ikramiyesini almak istediğinde ise, sandığın 2013 yılına kadar birikmiş emeklilik tutarını vereceğini, kalan 6 yıllık kısmın ise nemasız aidat olarak ödenebileceği cevabını aldığını belirtti.

KDK'ya başvuran emekli polis memuru; POLSAN sistemi üzerinden ödemiş olduğu tüm aidatların nemalandırılarak tarafına verilmesini talep etti. Konuyu inceleyen KDK, yeniden incelenme yapılmasını istedi. POLSAN, KDK'nın devreye girmesiyle yaptığı ikinci incelemeden sonra şikâyetçi emekli polis memurunun birikmiş olan aidatları ve emeklilik ikramiyesini nemalandırılarak ödedi. Polis memurunun POLSAN'dan emeklilik yardımını tam olarak tahsil etmesiyle sorun çözüldü.

ANKARA, (DHA)

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Vatan Partisi Datça'da HDP'nin kapatılması için imza topladıVatan Partisi Datça'da HDP'nin kapatılması için imza topladı
Tren kazasında ölen makinistlere hüzünlü törenTren kazasında ölen makinistlere hüzünlü tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızı PKK tarafından kaçırılan babanın acı bekleyişi... Mezarını hazırladı

Eşi Diyarbakır'da, kendisi mezar başında bekliyor...

Son dakika! Kartal'da çöken binayla ilgili davada flaş gelişme

Kartal'da çöken binayla ilgili davada flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu: Kapalı Maraş kullanıma açılacaktır

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Son dakika: Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli

Son dakika: Bodrum açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı! Kayıp bebek aranıyor

Bodrum açıklarında facia!

İstanbul'da fuhuş operasyonu! 'Mobil Türkan' da yakalandı

'Mobil Türkan' yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.