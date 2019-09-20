Emekli polisin emeklilik yardımı sorununu KDK çözdü

Emekli olan polis memurunun Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünden (POLSAN) alacağı birikmiş emeklilik yardımının eksik hesaplanması sorununu, başvurduğu Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) çözdü.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, bu ay başında emekli olan polis memuru, POLSAN'daki birikmiş emeklilik yardımı eksik hesaplanınca KDK'ye başvurdu.

Polis memuru başvurusunda, 1995'te POLSAN'a üye olduğunu, ateşli silah yaralanması sebebiyle 2013'ten itibaren idari polis olarak görev yaptığını belirtti.

Eylül başında emekli olan polis memuru, POLSAN'dan birikmiş ikramiyesini almak istediğinde ise sandıktan 2013'e kadar birikmiş emeklilik tutarının verileceği, kalan altı yıllık kısmın ise nemasız aidat olarak ödenebileceği cevabını aldı.

KDK'ye başvuran vatandaş, POLSAN sistemi üzerinden ödemiş olduğu tüm aidatların nemalandırılarak tarafına verilmesini talep etti. KDK, gelen başvuru üzerine POLSAN'la görüşerek, konunun yeniden incelenmesini istedi.

POLSAN'ın KDK'nin devreye girmesiyle yaptığı ikinci incelemeden sonra şikayetçi polis memuruna birikmiş olan aidatları ve emeklilik ikramiyesini nemalandırılarak ödemesiyle sorun çözüldü.

