HABER

Emekli polisin emeklilik yardımı sorununu KDK çözdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

Başvurucunun POLSAN'daki birikmiş emeklilik yardımının eksik hesaplanması sorunu, KDK tarafından çözüldü

Emekli olan polis memurunun Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünden (POLSAN) alacağı birikmiş emeklilik yardımının eksik hesaplanması sorununu, başvurduğu Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) çözdü.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, bu ay başında emekli olan polis memuru, POLSAN'daki birikmiş emeklilik yardımı eksik hesaplanınca KDK'ye başvurdu.

Polis memuru başvurusunda, 1995'te POLSAN'a üye olduğunu, ateşli silah yaralanması sebebiyle 2013'ten itibaren idari polis olarak görev yaptığını belirtti.

Eylül başında emekli olan polis memuru, POLSAN'dan birikmiş ikramiyesini almak istediğinde ise sandıktan 2013'e kadar birikmiş emeklilik tutarının verileceği, kalan altı yıllık kısmın ise nemasız aidat olarak ödenebileceği cevabını aldı.

KDK'ye başvuran vatandaş, POLSAN sistemi üzerinden ödemiş olduğu tüm aidatların nemalandırılarak tarafına verilmesini talep etti. KDK, gelen başvuru üzerine POLSAN'la görüşerek, konunun yeniden incelenmesini istedi.

POLSAN'ın KDK'nin devreye girmesiyle yaptığı ikinci incelemeden sonra şikayetçi polis memuruna birikmiş olan aidatları ve emeklilik ikramiyesini nemalandırılarak ödemesiyle sorun çözüldü.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Mağaradan gelen lezzetMağaradan gelen lezzet
'Şehzadeler şehri' Amasya'da hedef 1 milyon turist'Şehzadeler şehri' Amasya'da hedef 1 milyon turist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emekli Kamu Denetçiliği Kurumu polsan

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bodrum açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı! Kayıp bebek aranıyor

Bodrum açıklarında facia!

İstanbul'da fuhuş operasyonu! 'Mobil Türkan' da yakalandı

'Mobil Türkan' yakalandı

Son dakika! Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Milli Piyango bilet sorgulama 19 Eylül: Şanslı biletler belli oldu (sıralı tam liste)

Büyük ikramiye çeyrek bilete!

Bim Aktüel 20 Eylül indirimli ürünler: Bim’de elektrikli bisiklet

Elektrikli bisiklet sürprizi

Cuma mesajları 2019: Eylül ayının 3. Cuma günü uzun veya kısa Cuma mesajları

Kısa ve uzun Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.