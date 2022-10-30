Emekli polisin kahreden sonu! Tarlası için kiralamıştı...

Olay, Bayramiç’e bağlı kırsal domuzcu ovası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis İbrahim Koç tarlasına, 1 ay önce toprak attırdı. Koç, daha sonra tarlasındaki toprakları yayması için, iş makinası operatörü Ş.D. (69) ile anlaştı. S.D. yönetimindeki iş makinesinin kepçesi, çalışma esnasında Koç'a çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Koç’u görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Koç, Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye İbrahim Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İş makinesi operatörü Ş.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

