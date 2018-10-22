"Daha sonra başsavcı olduğunu söyleyen kişi beni telefonla arayarak, Mustafa Y. isimli kişinin hesap bilgilerini verdi, buraya 355 bin lira yatırmamı söyledi, ben de yatırdım. Daha sonra gayriresmi iş yapan kişilerin altınlarının benim evimde olduğunu söyleyerek ne kadar döviz ve altın varsa göndermemi istedi. Ben de 300 bin lira civarında değeri olan altın ve dövizleri gelen kişiye verdim.

Kendisini telefonla arayan sözde polisin, terörle mücadele kapsamında operasyon düzenlediklerini, başsavcının da telefonla görüşeceğini söylediğini ileri süren Ü.G, şunları anlattı:

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulkadir D, Mustafa Y. ve İbrahim Halil P, Metris Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuksuz yargılanan İ.H.Y. ve A.P. ise duruşmaya gelmedi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) operasyon düzenleneceği bahanesiyle emekli ilahiyat profesörünün 1 milyon 55 bin lirasını dolandırdıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Bir banka hesabımda bulunan 400 bin lirayı da avroya çevirip gelen kişiye vermemi söyledi. Tüm bilgilerimi biliyordu. Çok şaşırdım. Ben de büyük bir kaygı ve korku içinde teslim ettim. Bana en az 50 kere terörle mücadele kapsamında operasyon yürütüldüğünü, bunun operasyonun bir parçası olduğunu söyledi. 1 milyon 55 bin lira civarında zararım var."

Sanık Mustafa Y. de 355 bin liranın kendi hesabına yatırıldığını kabul etti.

Mahkeme heyetinin, "Senin hayatında hiç 355 bin liran oldu mu?" sorusu üzerine sanık Mustafa Y, "Yok. Zaten parayı görünce başım döndü." karşılığını verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamına, diğerlerinin de tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

