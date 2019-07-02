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Emekli-Sen'den Madımak açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Emekli-Sen üyeleri, Emekliler Haftası ve 26 yıl önce Madımak’ta yaşamını yitirenler için açıklama yaptı.

Emekli-Sen'den Madımak açıklaması

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Emekli-Sen üyeleri, Emekliler Haftası ve 26 yıl önce Madımak’ta yaşamını yitirenler için açıklama yaptı.
İzmir’de DİSK’e bağlı Emekli-Sen üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, Konak ilçesi tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bir araya geldi. Emekli-Sen üyeleri, üzerinde ‘Özgürlük ve demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz’ yazılı pankart taşıdı. Bazıları da ‘İncinsen de incitme. Yaşasın barış, yaşasın demokrasi’, ‘2 Temmuz’da yakılan ateş hala sönmedi’, ‘İnsanlık suçunda zaman aşımı olmaz’ yazılı dövizler açtı.
Emekli-Sen Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’taki Madımak Oteli’nde 2’si görevli, toplam 35 kişinin yakılarak öldürülmesi olayının yıl dönümü olduğunu, yapılan katliamı unutmayacaklarını söyledi. Hüseyin Özkaynak, Madımak’ın hala kanayan bir yara olduğunu ifade etti. Sivası’ın ateşinin 26 yıldır hiç sönmediğini kaydeden Özkaynak, "Sivas katliamı her ne kadar zaman aşımı üzerinden unutturulmak istense de yargı kararları ‘Hayırlı olsun’ sözleriyle karşılansa da insanlık suçlarında zaman aşımı yoktur" dedi.
'12 MİLYON EMEKLİDEN 8 MİLYONU AÇLIK SINIRININ ALTINDA'
Özkaynak, daha sonra 28 Haziran- 4 Temmuz tarihleri arasında kutlanan Emekliler Haftası nedeniyle, ayrı bir açıklama yaptı. Ülkede 12 milyon emekliden 8 milyonunun, açlık sınırının altında ücret aldığını söyleyen Hüseyin Özkaynak, geri kalanların ise yoksulluk sınırının altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını ileri sürdü. Özkaynak, "5 milyon emekli ya ikinci bir işte çalışıyor, ya da iş aramak zorunda bırakılıyor. Ekonomik açıdan tablo bu kadar vahimken, sosyal açıdan da bir köşeye itilmiş ve ‘Aktif yaşlanma’ imkanlarından yoksun bırakılmışlardır" dedi. Birçok emeklinin yeterli sağlık hizmetinden yararlanamadığını, sağlık kurumlarına ulaşabilenlerin ise ‘Katkı payı’ adı altında ücret ödemek zorunda olduğunu vurgulayan Emekli-Sen Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, emeklilerin yüzde 90’ının tatil imkanlarından yoksun olduğunu belirtti. Emekliler, daha iyi bir yaşam talebinde bulunduktan sonra, dağıldı.

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Emekli-Sen'den Madımak açıklamasıEmekli-Sen'den Madımak açıklamasıEmekli-Sen'den Madımak açıklamasıEmekli-Sen'den Madımak açıklaması

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