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Emekli subay pompalı tüfekli soyguncuyu ikna etti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

Adana’da emekli olduktan sonra kuyumcu işletmeye başlayan bir kişi, dükkanını soymaya gelen ve kendisine pompalı tüfek doğrultan zanlıyı "Ben askerim, benim de silahım var.

Adana’da emekli olduktan sonra kuyumcu işletmeye başlayan bir kişi, dükkanını soymaya gelen ve kendisine pompalı tüfek doğrultan zanlıyı "Ben askerim, benim de silahım var. Gel vazgeç bu işten, sana yemek ısmarlayayım" diyerek ikna ettikten sonra polise haber verdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli subay Hacı Ali Menekşe bir süre önce İbo Osman Caddesi’nde kuyumcu dükkanı açtı. Bugün saat 15.30 sıralarında elinde pompalı tüfekle gelen bir kişi pompalı tüfeği doldur boşalt yapıp altınları istedi. Menekşe ise bunun üzerine "Ben emekli subayım. Benim de silahım var, gel yapma bu işten vazgeç senin neye ihtiyacın var sana bir yemek ısmarlayayım" diyerek onu gasptan vazgeçirmeye çalıştı. Bunun üzerine kararsız kalan zanlı, gasp girişiminden vazgeçti. Menekşe bunun üzerine polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının ilk ifadesinde "Hastayım ameliyat olmak için soygun yapacaktım, 3-5 altın alıp gidecektim" dediği öğrenildi. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kuyumcuda gasp girişimi ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Emekli subay pompalı tüfekli soyguncuyu ikna etti

Emekli subay pompalı tüfekli soyguncuyu ikna etti

Emekli subay pompalı tüfekli soyguncuyu ikna etti

Emekli subay pompalı tüfekli soyguncuyu ikna etti

Emekli subay pompalı tüfekli soyguncuyu ikna etti

Emekli subay pompalı tüfekli soyguncuyu ikna etti

Emekli subay pompalı tüfekli soyguncuyu ikna etti

Emekli subay pompalı tüfekli soyguncuyu ikna etti

Emekli subay pompalı tüfekli soyguncuyu ikna etti

Emekli subay pompalı tüfekli soyguncuyu ikna etti

Emekli subay pompalı tüfekli soyguncuyu ikna etti

Emekli subay pompalı tüfekli soyguncuyu ikna etti

Emekli subay pompalı tüfekli soyguncuyu ikna etti
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