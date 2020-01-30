Emekli torna ustası, 5 yılda 21 kurstan sertifika aldı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de emekli torna ustası Hasan Karaca (51), son 5 yılda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Edindirme Kursu (KAYMEK) bünyesinde 21 farklı kursa katılarak sertifikalarını aldı.

3 çocuk, 6 torun sahibi torna ustası Hasan Karaca, 7 yıl önce emekli olduktan sonra boş günlerini değerlendirmek için KAYMEK bünyesinde ebru kursuna gitmeye başladı. Karaca, bu kursun ardından ahşap boyama, ev yemekleri, pastacılık, Osmanlıca gibi 20 kursa daha giderek sertifikalarını aldı. Karaca, şimdi 22'nci sertifikasını almak için KAYMEK Göznuru Tesisleri'nde hüsnü hat kursuna devam ediyor.

Hasan Karaca "Emekli olduktan sonra boş zamanımı değerlendirmek için evimin yanındaki KAYMEK'te ebru kursuna gittim. Bulunduğum ortam ve öğrendiklerim beni çok mutlu etti. Bu kursun sertifikasını aldıktan sonra kurslara devam etme kararı aldım ve sırasıyla ahşap boyama, pastacılık ve ev yemekleri gibi birçok kursa gittim. Şimdi de hüsnü hat kursuna gidiyorum. Yazı çeşitlerinin hepsini yazabiliyorum" dedi.

Tüketen değil, üreten bir kişi olmak istediği için kurslara katıldığını söyleyen Karaca, "Haftanın 3 günü kursa geliyorum. Hiç devamsızlığım olmadı. Kursun olmasını iple çekiyorum. Çünkü severek geliyorum. Hüsnü hat, manevi yönden çok geliştiriyor. Bütün emeklilere öneriyorum. Bazı kaydolup gelmeyenlere üzülüyorum. İnsan azmederse başarır. Ben yemek kursuna gittiğimde hamur yoğurdum, bulaşık yıkadım. Yaptığım yemekleri birçok kişiye ikram ettim. Bir işe yaramıyormuş gibi bir kenara çekilmek istemiyorum. Ne olursa olsun tüketen değil üreten olmak istiyorum" diye konuştu.

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