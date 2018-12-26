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Emekli Tuğgeneral Artar, darbe gecesini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 14:51 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada, dönemin Ankara Jandarma Bölge Komutanı emekli Tuğgeneral Mehmet Artar tanık olarak dinlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, dönemin Ankara Jandarma Bölge Komutanı emekli Tuğgeneral Mehmet Artar tanık olarak dinlendi.

Tanık Artar, olay tarihinde karargah dışında olduğu sırada kendisini arayan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'nin Genelkurmay Başkanlığına yönelik terör saldırısı söylentisi olduğunu, buna ilişkin bilgisinin bulunup bulunmadığını sorduğunu aktardı.

Bunun üzerine, bilgi almak için Ankara Merkez Komutanını aradığını, onun da dönemin 4. Kolordu Komutanı ve Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak'ın Genelkurmay Başkanlığı karargahı girişinde askerlerce alıkonulduğu bilgisini verdiğini anlatan Artar, daha sonra Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile görüştüğünü ifade etti.

Karaaslan'ın silah sesleri geldiğini, garip bir durum yaşandığını aktardıktan sonra telefonu kapattığını belirten Artar, bu bilgileri paylaşmak için Orgeneral Mendi'yi aradığını ancak telefonu kapalı olduğu için görüşemediğini kaydetti.

Artar, Kızılay'ın üzerinde F16'nın alçaktan geçmesi üzerine olağan dışı gelişmelerin yaşandığını düşündüğünü aktararak, "Bunun üzerine Ankara İl Jandarma Komutanı Ferdi Korkmaz'ı aradım. O da Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığından çıkış yapmak üzere olduğunu söyledi. Onunla telefonda görüştüğüm esnada darbeciler tarafından alıkonuldu. Telefon açıktı, o an yaşanan tartışmaları duyabiliyordum." dedi.
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- "Çapulcularla olanlar silahlarını bıraksın"

Bu görüşmeden sonra Bolu Jandarma Tugayından kendisini arayan bir albayın, sanık eski tuğgeneral Mehmet Partigöç imzalı sıkıyönetim bildirisi mesajının geldiğini söylemesi üzerine, bunun sahte olduğunu bildirdiğini anlatan Artar, şöyle devam etti:

"Darbecilere karşı önlem almak için Jandarma Genel Komutanlığının Güvercinlik'teki kışlasına geçtim. Bu esnada Hüseyin Polatçı beni arayarak Harekat Merkezi amiri olduğunu, nerede olduğumu sordu. Normalde böyle bir görevi yoktu. Bana, 'Sizi genel komutanlık harekat merkezine bekliyorlar, yerinizi söyleyin size aracı gönderelim.' dedi. Ben de 'Şerefsiz, senin ne yaptığını bilmiyor muyum sanki' deyip telefon kapattım. Daha sonra darbecilerce jandarmada alınacak 8 generalden biri olduğum ortaya çıktı. Bir süre sonra beni arayan dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın emir subayı Albay Erhan Demir, bakanın uçağının Esenboğa Havalimanı'na indiğini, buranın emniyetli olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Demir'e Havalimanı Koruma Bölüğüne gitmesini ve bölüğün emir komutasını almasını istedim. Uzman erbaşlardan oluşan profesyonel bir birlikti. Tümgeneral Arif Çetin paşaya da bu durumu ilettim. Ardından havaalanına geçip bu birlikten 12 asker, silah, teçhizat ve iki araç aldım. Yollar kapalı olduğu için Çubuk tarafından Ankara'ya ilerlemeye başladık. Yolda bizi durdurmaya çalışan vatandaşlara darbeci olmadığımızı söyledik, onları zor ikna ettik. Bu nedenle biraz yavaşladık."

Emrindeki 12 kişilik silahlı askerle Ankara İl Jandarma Komutanlığı karargahına geçtiğini, buradaki askerlere, "Bu çapulcularla birlikte olanlar silahlarını bıraksın, yoksa vururum." dediğini belirten Artar, kendilerine karşı koyan kimse çıkmayınca karargahın kontrolünü sağladıklarını kaydetti.

Artar, daha sonra darbecilerin sözde sıkıyönetim bildirisinin geçersiz olduğuna ilişkin bir emir mesajı kaleme aldığını anlatarak, Tümgeneral Arif Çetin'in onayı ile Orgeneral Mendi'nin adına bu mesajı bütün birliklere çektiklerini ifade etti.

Sabah saatlerinde ise Jandarma Okullar Komutanlığında alıkonulan Ankara İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Korkmaz'ı kurtardıklarını anlatan Artar, burada kontrolü sağladıktan sonra savcının talimatıyla darbecileri polise teslim ettiklerini sözlerine ekledi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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15 Temmuz andarma Genel Komutanlığı darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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