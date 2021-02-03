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  4. Emekli Tuğgeneral Atasoy itirafçı oldu: "Rütbemi Fetullah Gülen taktı"

Emekli Tuğgeneral Atasoy itirafçı oldu: "Rütbemi Fetullah Gülen taktı"

03.02.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy itirafçı oldu.

FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy itirafçı oldu. Atasoy ifadesinde, 1996’da teğmen olduğunu, rütbesini İstanbul Altunizade’de bulunan FEM dershanesinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in taktığını ve Gülen’in elini öptüğünü söyledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Atasoy, etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüte dair bildiklerini savcıya anlattı. Örgüt içinde "Servet" kod adını kullandığını kaydeden Atasoy, 1988’de lisede okuduğu dönemde örgüte dahil olduğunu ve 2015 yılına kadar örgüt içerisinde kaldığını söyledi. 2003’de girdiği kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve bu sınavı kazanarak kurmay olduğunu anlatan Atasoy, operasyonel hatlar kullandığını, hem bu hatlarla hem büfe, ankesör ve telefon kartlarıyla mahrem imamlarıyla görüştüğünü ifade etti.
Atasoy, 1996’da teğmen olduğunu, rütbesini İstanbul Altunizade’de bulunan FEM dershanesinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in taktığını ve Gülen’in elini öptüğünü kaydetti. Darbe teşebbüsü sırasında görevli olarak yurt dışında bulunduğunu dile getiren Atasoy, darbeye yönelik herhangi bir faaliyette bulunmadığını savundu.
Öte yandan Atasoy, FETÖ’nün TSK yapılanması içerisinde bulunduğu süre zarfında bağlı olduğu mahrem imamlarıyla birlikte örgüt üyesi olduğunu bildiği birçok kişiyi teşhis etti.

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