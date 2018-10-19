Emekli tuğgeneral Başoğlu'nun yargılanması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik davada, eski Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı emekli tuğgeneral Celal Başoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Başoğlu ve avukatı katıldı.
Başoğlu hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yapılan yargılamada, aralarında Başoğlu'nun FETÖ'den yargılanan dünürü emekli tabip albay Erdal Kökcan'ın da bulunduğu tanıklar dinlendi.
SEGBİS sistemiyle dinlenen tanıklardan F.S.İ, Başoğlu'nun doktor olan kız kardeşi H.D'nin, FETÖ'nün avukat yapılanması imamlarından olduğu öne sürülen ve darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan Nurullah Albayrak ile iş ortaklığı bulunduğunu iddia etti.
Tanıklardan Başoğlu'nun dünürü Kökcan ise kendisinin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılandığını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını hatırlatarak, "Kızım, Celal paşanın oğluyla evlidir. Kızımla damadımın evlilikleri iddia edildiği gibi katalog evliliği değildir. Biz ailece tanışıyorduk ve kızım ile damadım birbirini severek evlenmiştir." ifadesini kullandı.
Darbe girişimi gecesi tugayda Başoğlu'nun yanında bulunan, tanıklardan emekli albay Kadir Çimen de o gece tugayda yaşananları şöyle anlattı:
"O gece çağrılmamız üzerine tugaya gittim. Celal komutanımın, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile telefonla hararetli şekilde görüşmesine şahit oldum. Komutanım, Savaş'a 'Bu halka bu millete bu yapılmaz. Ne sıkıyönetimi? Adama bak ya, 'sıkıyönetim' diyor. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum.' şeklinde ifadeler kullandı. Komutanımın yüzü kıpkırmızıydı, çok sinirlenmişti ve elleri ayakları titriyordu. Komutanım daha sonra Korgeneral Hasan Küçükakyüz'ü telefonla arayarak görüşme yaptı ve onun talimatları doğrultusunda davrandı. Biz darbe girişimine karışmadıysak, Celal komutanımız sayesindedir."
O gece tugayda görevli diğer tanık subaylar da Başoğlu'nun anlattıklarını doğrulayıcı beyanda bulundu.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Öte yandan, ara duruşmalarda Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de tanık olarak dinlendiği öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz tarafından 16 Temmuz 2016 sabahı ifadesi alınan Başoğlu, 23 Temmuz 2016'da çıkarıldığı Kütahya Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, görev süresi uzatıldıktan bir süre sonra kendi isteğiyle emekli olmuştu.
Başoğlu'nun, darbecilerin hazırladığı sözde "sıkıyönetim komutanları listesi"nde "Kütahya sıkıyönetim komutanı" olarak yer aldığı ileri sürülmüştü.
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