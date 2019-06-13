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Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal Afyonkarahisar’da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 18:57 | Son Güncelleme

Tedavi gördüğü Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hastanesinde hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Kazım Ünal, memleketi Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.Tedavi gördüğü Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hastanesinde hayatını kaybeden ve Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof.

Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal Afyonkarahisar’da toprağa verildi

Tedavi gördüğü Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hastanesinde hayatını kaybeden emekli Tuğgeneral Kazım Ünal, memleketi Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hastanesinde hayatını kaybeden ve Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Serhat Ünal’ın da babası olan 92 yaşındaki Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal’ın cenazesi Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne getirildi. Burada kılınan öğle namazını müteakip düzenlenen askeri törenin ardından cenaze nakil aracı ile memleketi Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine getirilen Ünal’ın cenazesi Merkez Çarşı camiinde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığında toprağa verildi. Ünal’ın cenaze törenine Yüksek Öğretim kurumu (YÖK) Genel Sekreteri Süleyman Akçeşme, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gülfidan Askeri Erkan, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal Afyonkarahisar’da toprağa verildi

Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal Afyonkarahisar’da toprağa verildi

Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal Afyonkarahisar’da toprağa verildi

Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal Afyonkarahisar’da toprağa verildi

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