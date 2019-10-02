Emekli Tümamiral Polat'ı eşi, son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı

Soner Polat için, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Levent'teki Afet Yolal Camisinde öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Soner Polat'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"MAVİ VATANIN KAHRAMAN KOMUTANI"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Emekli Tümamiral Soner Polat'ı anlattı. Perinçek, "Mavi vatanın kahraman komutanı, Mehmetçik ruhlu amiral. Onu sonsuza gönderiyoruz ama büyük ölüler vardır, öldükleri zamanda toprağın altında ışık tutarlar, yön gösterirler. Soner Polat amiralimiz, komutanımız öyle bir insandı. Önümüzdeki süreçte de vatanımızın bütünlüğü için mavi denizdeki kaynaklarımızı korumak için, güvenliğimiz için onun bıraktığı ışıkta her zaman kararlı olarak yürüyüşümüze devam edeceğiz" diye konuştu.

Emekli Tümamiral Soner Polat'ın naaşı cenaze törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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