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Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 07:14 | Son Güncelleme

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın New York Times gazetesine yazdığı yazıda “Terör örgütleriyle bağlantısı olmayan tüm savaşçıları yeni kurulacak istikrar gücüne dahil edeceğiz” değerlendirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Yavuz, “Türkiye, ABD’nin boşalttığı alana girmek istiyor ve bu bölgeyi Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad güçlerine bırakmak istemiyor. Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir” dedi.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York Times gazetesine yazdığı yazıda Suriye’deki çözüm önerilerini Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever'e değerlendiren Yavuz, Erdoğan’ın “Terör örgütleriyle bağlantısı olmayan tüm savaşçıları yeni kurulacak istikrar gücüne dahil edeceğiz” sözleriyle Özgür Suriye Ordusu’nu ve şu anda PYD’nin etkin olduğu alanda Türkiye’nin birlikte çalışabileceği grupları kastettiğini belirtti.

Yavuz, Erdoğan’ın önerilerinden, şu anda YPG kontrolündeki alanlara Esad güçlerinin geri dönmesini istemediğinin anlaşıldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"TÜRKİYE'NİN SURİYE GİRİŞİMİ BÜYÜK SORUNLAR AÇABİLİR"

“Türkiye, ABD’nin boşalttığı alandaki boşluğu doldurmak istiyor ve buraları Esad güçlerine bırakmak istemiyor. Türkiye’nin gücü buna yeter mi, bunu gerçekleştirebilir mi, işin bu tarafı şüpheli. Çünkü bunun bir ekonomik ayağı var. Ayrıca şunu da unutmamak lazım; Suriye’nin bugün başına gelenler, çok uzun süre Lübnan’da ordu bulundurmaktan kaynaklanmıştır. Türkiye’nin de Suriye’de bu tür bir girişim içinde bulunması kendi başına büyük sorunlar açabilir.”

"TÜRKİYE İÇİN SORUNLU BİR KONU"

Türkiye’nin Suriye yönetimiyle doğrudan temas kurması gerektiğini söyleyen Yavuz, “Ben Türkiye’nin, Esad’la görüşmeyerek yanlış içerisinde olduğunu düşünüyorum. Orada Esad’ın etkin olması engellenmek isteniyor. PYD’nin orada otonom alan kazanmasının önlenmesi, Türkiye için gerekli bir şey. Ama onun ötesi bence Türkiye için sorunlu bir konu” diye konuştu.

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Suriye Ahmet Yavuz Beşar Esad New York Times Recep Tayyip Erdoğan

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