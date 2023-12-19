Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlunun ölümüyle ilgili davada son durumu açıkladı! Bakan Tunç: 'Deliller ortaya kondu'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tunç, Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili davadaki son durumu açıkladı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu olan Dorukhan Büyükışık 5 yıl önce ölü bulunmuş, baba Büyükışık olayın cinayet olduğunu savunurken olay yerine gelen polisler intihar olduğunu belirtmişti.

KAZADA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tunç'un gazetecilere yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

(Somali cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza) Bu kazayla ilgili olarak yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Bu görüntüyle ilgili Adli Tıp'tan rapor gelmişti. Şimdi bu rapor eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi noktasında ek rapor için dosya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Oradan ek rapor bekliyoruz ve ona göre Cumhuriyet Savcılığımız kusur durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır.

KİRA ANLAŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK SİSTEMİ

Kiralarda artış yüzde 25'le sınırlandırılmış, bu 1 yıl daha uzatılmıştı. Kira davalarıyla ilgili olarak biz arabuluculuk sistemini başlattık. 3,5 ayda 13 bin dava açıldı. 64 bin vatandaşımız dostane şekilde sorunu çözdü. Toplumsal barışa da hizmet ediyor.

GENEL AF OLACAK MI?

Afla ilgili bir husus gündemde değil.

BÜYÜKIŞIK DAVASINDA SON DURUM

Ethem Büyükışık bizi de ziyaret etti. Deliller ortaya koyup bakanlığa müracaat etti. Hep beraber yargı sürecini takip edeceğiz.







