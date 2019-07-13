Emekli uzman çavuş Birecik’te kazada öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücü emekli uzman çavuş Seyfettin Keskin (45), hayatını kaybetti.

Kaza, Birecik-Şanlıurfa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Seyfettin Keskin yönetimindeki 21 ES 727 plakalı kamyonet, aynı yöne giden sürücüsü öğrenilemeyen 46 FP 453 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Keskin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahelenin ardından yaralı Keskin, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emekli uzman çavuş oluğu öğrenilen Seyfettin Kesin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Keskin'in cenazesi otopsi işleminin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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