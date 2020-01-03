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  4. Emekli uzman çavuş boğazından bıçaklandı

Emekli uzman çavuş boğazından bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 18:39 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, emekli uzman çavuş Teoman Yılmaz (48), boğazından bıçaklandı.

Emekli uzman çavuş boğazından bıçaklandı

Hayri ŞEN/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, emekli uzman çavuş Teoman Yılmaz (48), boğazından bıçaklandı.
Olay Atatürk Caddesi üzerindeki sur içinde meydana geldi. Emekli uzman çavuş Teoman Yılmaz, sur arasında yaktığı ateşin başında ısınırken, yanına gelen Mahir B. (38), ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Mahir B., Yılmaz'ı boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Yılmaz, yoldan geçen bir araca bindirilip, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı buradaki tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olay yerinden kaçan Mahir B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Emekli uzman çavuş boğazından bıçaklandı

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