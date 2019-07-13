Emekli uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kamyonun tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında emekli uzman çavuş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Birecik - Şanlıurfa otoyolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Seyfettin Keskin idaresindeki plakası belirlenemeyen kamyon, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Keskin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, kontrollerinde ağır yaralı Keskin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Keskin’in cenazesi otopsi işlemleri sonrası cenaze aracına konularak memleketi Osmaniye’ye uğurlandı. 45 yaşındaki Seyfettin Keskin’in Emekli Uzman Çavuş olduğu ve karayollarında çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



