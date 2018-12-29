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Emekli uzman çavuş, kız kardeşi ve eşini 25 bin lira alacağı için öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 15:52 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinde kız kardeşi Nesrin Cengiz(43) ve eşi Taner Cengiz'i (44) tabancasıyla vurarak, öldüren emekli uzman çavuş Ali Rıza Avcı (55) tutuklandı.

Emekli uzman çavuş, kız kardeşi ve eşini 25 bin lira alacağı için öldürmüş

Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde kız kardeşi Nesrin Cengiz(43) ve eşi Taner Cengiz'i (44) tabancasıyla vurarak, öldüren emekli uzman çavuş Ali Rıza Avcı (55) tutuklandı. Avcı, borç olarak verdiği 25 bin TL'yi damatlarının geri ödememesi nedeniyle cinayeti işlediğini söyledi.
Gaziosmanpaşa Mahallesi Seyfi Bey Sokak'taki 2 katlı bir binanın üst katında annesi ile yaşayan emekli uzman çavuş Ali Rıza Avcı, dün saat 11.00 sıralarında kız kardeşi Nesrin Cengiz ve eşi Taner Cengiz'in yaşadığı alt kattaki daireye indi. İddiaya göre Ali Rıza Avcı ile bir kahvede garson olarak çalışan damatları Taner Cengiz arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Avcı, belinden tabancasını çıkartıp, Cengiz'e doğrultu. Bu sırada aynı odada 8 yaşındaki oğlu K.A.C.ile bulunan Nesrin Cengiz, eşi Taner Cengiz'i korumak için ağabeyinin önüne geçti. Ağabeyi Avcı'nın tabancasından çıkan kurşunla göğsünden vurulan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Avcı, ardından tabancasını Taner Cengiz'e doğrultup, kurşun yağmuruna tuttu. Taner Cengiz de olay yerinde yaşamını yitirdi.
ÇOCUK, ANNE VE BABASINI BAŞINDA AĞLARKEN BULUNDU
Avcı, olaydan sonra Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, 'Kardeşim ve kocasını öldürdüm' diyerek, teslim oldu. Bunun üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, çiftin çocukları K.A.C.'yi anne ve babasının cesetleri başında ağlarken buldu. K.A.C., sakinleştirilip, yakınlarına teslim edildi. Cengiz çiftinin cesetleri ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
TABANCA TUTUKLUK YAPMIŞ
Gözaltına alınan Avcı'nın polisteki ve adliyedeki ifadelerinde, "Taner Cengiz'e 25 bin lira borç vermiştim. Olay gün istemek için evlerine gittim. Ancak, beni geri çevirdi. Bunun üzerine tartıştık. Kavga çıktı. Bu sırada tabancamı çıkardım, kız kardeşim eşini korumak için önüne geçti. Amacım kardeşimi yaralayıp, yere düşürerek eşini korumaya çalışmasını engellemekti. Kardeşim, vurulup düştükten sonra bir el damadımızın başına ateş ettim. Ardından tabancam tutukluk yaptı. Mekanizmayı peş peşe dört kez çektim. Dört mermiyi dışarı attıktan sonra tekrar tabancamı yerde yatan damadımıza doğrultup, 7 kez başına 1 kez de göğsüne ateş ettim" dedi.
Polisteki işlemlerinin ardından dün gece adliyeye sevk edilen Avcı, tutuklandı. Ali Rıza avcı'nın uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada psikolojik sorunları nedeniyle malulen emekli edildiği öğrenildi.
Öte yandan polisin çilingir yardımıyla kapısını açarak girdiği Avcı'nın evinde bulunan ruhsatsız 2 pompalı tüfeğe el konuldu.

FOTOĞRAF

Emekli uzman çavuş, kız kardeşi ve eşini 25 bin lira alacağı için öldürmüşEmekli uzman çavuş, kız kardeşi ve eşini 25 bin lira alacağı için öldürmüş

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