Emekli uzman çavuş ve emlakçı 7 kilo eroinle yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 7 kilo 900 gram eroin ile yakalanan emekli uzman çavuş ile emlakçı gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde D-100 Karayolu’nda uygulama yaptı. Durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Otomobilin çeşitli yerlerine paketler halinde gizlenmiş 7 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan emekli uzman çavuş E.G. (49) ile emlakçı M.D. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.G. ve M.D. bugün adliyeye sevk edildi.

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