Emekli uzman çavuşun eşini tabancayla vurup intihar ettiği iddiası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, emekli uzman çavuş Ali Rıza Çınkır'ın, 4 aylık hamile eşini tabancayla vurup aynı silahla intihar ettiği ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, emekli uzman çavuş Ali Rıza Çınkır (45) ile 4 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Sultan Çınkır'ın evlerinden silah sesleri geldiğini duyan komşuları, eve geldiklerinde Sultan Çınkır'ı yerde kanlar içinde görünce durumu polise bildirdi.

Eşini tabancayla vurduğu ileri sürülen Ali Rıza Çınkır ise komşularının eve gelmesinden bir süre sonra olayı gerçekleştirdiği iddia edilen tabancayla intihar etti.

Olay yerine gelen ambulanslarla ağır yaralı olarak Kadirli Devlet ve Özel 7 Mart hastanelerine kaldırılan Ali Rıza ve Sultan Çınkır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay sırasında çiftin 2 ve 10 yaşlarındaki çocuklarının da evde olduğu öğrenildi.

Çınkır çiftinin cenazeleri, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

