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Emekli uzmanlardan meclis çıkarması

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 13:27 | Son Güncelleme

Uzmanlar Federasyonu emekli askerler talep ve isteklerini dile getirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) geldi.TBMM önüne gelerek talep ve isteklerini dile getirmek isteyen bir grup emekli uzman çavuş, meclisin Dikmen tarafından bulunan giriş kapısında önce basın açıklaması yapmak istedi.

Emekli uzmanlardan meclis çıkarması

Uzmanlar Federasyonu emekli askerler talep ve isteklerini dile getirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) geldi.
TBMM önüne gelerek talep ve isteklerini dile getirmek isteyen bir grup emekli uzman çavuş, meclisin Dikmen tarafından bulunan giriş kapısında önce basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polis basın açıklamasının izne tabi olduğunu hatırlatarak, emekli uzman çavuşları meclisin içerisine davet etti. Meclis giriş kapısında kol kola girerek fotoğraf çeken emekli uzmanlar, daha sonra milletvekilleri ve ile görüşmek üzere meclise girdi. Edinilen bilgilere göre Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’la da görüşme talebinde bulunuldu.
Emekli uzman çavuşların taleplerinin arasında; sözleşme ile görev yapmak istemedikleri ve kadro istedikleri, uzun doğu tayin sürelerinin kısaltılması ve çokluğu, görev süresi içerisinde alınan kıdem işaretlerinin rütbeden sayılması, tazminat oranlarının diğer rütbelere oranla yeniden düzenlenmesi, 90 günlük hava değişimlerinde fesih edilen sözleşmelerinin astsubaylarla aynı sağlık güvencesi kapsamına alınması, uzman çavuşların lojman kullanımlarının yüzdelik oranının artırılması, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun yeniden ele alınarak düzenlenmesi ve görev yönetmeliklerinin yapılması, 3600 ek gösterge, astsubay alımlarında alanında görev yapmış askerlik mesleğinde tecrübeli uzman çavuşlar arasından alınması gibi istekler yer alıyor.

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