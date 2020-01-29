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Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu'na veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Bir süredir kanser tedavisi gören ve önceki gün evinde 77 yaşında hayatını kaybeden Vanlıoğlu için Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Bir dönem İstanbul Müftü Vekilliği görevini de yürüten Vanlıoğlu'nun, oğlu Muhammet Masum Vanlıoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bayrak Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, İsmailağa Cemaati Önderi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vekillerinden Hasan Kılıç, Kemal Hut, oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer katılımcılar, aynı camideki Melek Tiryaki'nin de cenaze namazını kıldı.

"HER ŞEYİYLE ÖRNEK BİR İNSANDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Ahmet Vanlıoğlu'nun kürsüde, mihrapta, her şeyiyle örnek bir isim olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Kürsüdeki hitabında o kavl-i leyyin, Vanlıoğlu hocamızda temerküz etmişti. Bu kadar güzel ifade tarzıyla da gönüllerimizi, gönülleri fethetmişti. Son demlerinde kendisini doğrusu görme imkanım olamadığı için de çok üzgünüm." dedi.

İstanbul'a gelişinde kendisini ziyaret etmek istediğini ancak nasip olmadığını dile getiren Erdoğan, "Şimdi musallada kendisiyle beraberiz. Rabbim inşallah taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle hep birlikte bizleri müşerref kılsın ve Sevgili Peygamberimizin özellikle livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında hep bizleri haşr-ü cem eylesin." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Erdoğan, Vanlıoğlu'nun tabutunu bir süre taşıdı.

Vanlıoğlu'nun cenazesi Edirnekapı Mezarlığında toprağa verildi.

VAİZ VANLIOĞLU KİMDİR?

Bir dönem İstanbul Müftü Vekilliği görevini de yürüten Vanlıoğlu tanınmış din alimlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kayınbiraderidir.

Vanlıoğlu, İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfı'nın kuruculuğunu üstlenmiş, emekliliğinden sonra da çok sayıda öğrenci yetiştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Vanlıoğlu

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