Emekli Yargıç ‘‘Flynn Davası Düşürülmemeli’’ Görüşünü Açıkladı

Michael Flynn, Trump kampanyasıyla Rusya arasındaki bağları araştıran Mueller soruşturması kapsamında hakkında suçlamada bulunulan tek Beyaz Saray yetkilisiydi. Trump'ın 2017 yılı Ocak ayında yemin ederek başkanlık koltuğuna oturmasından sonra başlayan geçiş sürecinde Rusya'nın o dönemdeki ABD büyükelçisi Sergey Kislyak'le yaptığı görüşmeler konusunda Federal Soruşturma Dairesi FBI'ya yalan söylediği suçlamasını kabul etmişti.

Flynn’in avukatları henüz konuyla ilgili değerlendirme yapmadı.

Flynn hakkındaki dava dosyasını inceleyen Gleeson, ‘‘Adalet Bakanlığı’nın davanın düşürülmesi kararının ‘‘hatalı’’ ve ‘‘siyasi güdümlü bir imtiyaz’’ olduğunu belirtti.

Emekli yargıç Gleeson, Adalet Bakanlığı’nın davanın düşürülmesi talebini Washington Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan’a iletmesinin ardından Sullivan tarafından talebi değerlendirmesi için görevlendirilmişti.

Başkan Donald Trump, Flynn’in davada haksız muamele gördüğünü savunmuştu. Demokratlar ise Flynn davasının Adalet Bakanı William Barr’ın Başkan’ın siyasi müttefikleri ve dostlarına yardım etmek için arabuluculuk yaptığına örnek teşkil ettiği eleştirisini yapmıştı.

Flynn ve Trump yönetimi yargıç Sullivan’ın Adalet Bakanlığı tarafından yapılan davanın düşürülmesi talebini uygulamaya kanunen yükümlü olduğunu söylüyor.

Yargıç Sullivan ise bakanlığın talebini uygulamadan önce ayrıntılı şekilde inceleyeceğini ve soruşturacağını söylemişti.

Flynn bu yılın başında Temyiz Mahkemesi’ne başvurarak Sullivan’dan davaya son vermesinin istenmesini talep etmişti. Ancak mahkeme 31 Ağustos’ta Flynn’in talebini reddetmişti. Temyiz Mahkemesi, Sullivan’ın Gleeson’u görevlendirme yetkisi olduğu hükmüne varmıştı.

