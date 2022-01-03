Emekli Zammı Asgari Ücret Artışı Altında Kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022’nin ilk kabine toplantısı sonrasında, kamuoyundaki beklentilerin aksine emekliler ve memurlar için düşük oranda maaş artışları açıkladı. Erdoğan, TSİ 16.25’te başlayan üç saatlik kabine toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçtiğinde, TÜİK’in bugün açıkladığı yüzde 36,08’lik tüketici ve yüzde 79,89’luk üretici resmi enflasyon oranları doğrultusunda maaş artışı öngörülerini boşa çıkardı.

Türkiye’de özellikle emekliler açısından TÜİK’in açıklamaları kritik ve Erdoğan’ın da bugün açıklanan rakamları dikkate alarak, emekli maaşlarında asgari ücretteki yüzde 50’lik artış gibi kayda değer bir değişikliğe imza atacağı öne sürülüyordu.

Ancak Erdoğan, sadece en düşük emekli ücreti için tabanı 2 bin 500 liraya yükseldiklerini duyurdu. Erdoğan, “Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik, yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri bin 500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimizin maaşlarına yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecektir” dedi.

Memurlar için Ocak

