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  4. Emekli zammı çıkışı sonrasında sürpriz görüşme! Erdoğan, Bahçeli'yi ağırlayacak

Emekli zammı çıkışı sonrasında sürpriz görüşme! Erdoğan, Bahçeli'yi ağırlayacak

13.07.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günkü partisinin grup toplantısında emekli maaşlarına da seyyanen zam yapılması yönünde çağrıda bulunmuştu. Bu çağrı sonrasında gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilirken bugün sürpriz bir görüşme yapılacak. Saat 14.00'te Erdoğan, Beştepe'de Bahçeli'yi ağırlayacak.

Emekli zammı çıkışı sonrasında sürpriz görüşme! Erdoğan, Bahçeli'yi ağırlayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Ekonomik toparlanma genişledikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yükseğe ulaşacaktır. Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir" açıklamasını yaptı.

GÖZLER ERDOĞAN'A ÇEVRİLDİ

Bahçeli'nin dikkat çeken sözleri sonrası emekliler gözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevirmişti.

BEŞTEPE'DE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam yurda döndü. Erdoğan ve Bahçeli arasında bugün saat 14.00'te Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşeceği aktarıldı.

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Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan emekli zammı

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