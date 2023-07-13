Emekli zammı çıkışı sonrasında sürpriz görüşme! Erdoğan, Bahçeli'yi ağırlayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Ekonomik toparlanma genişledikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yükseğe ulaşacaktır. Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir" açıklamasını yaptı.

GÖZLER ERDOĞAN'A ÇEVRİLDİ

Bahçeli'nin dikkat çeken sözleri sonrası emekliler gözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevirmişti.

BEŞTEPE'DE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam yurda döndü. Erdoğan ve Bahçeli arasında bugün saat 14.00'te Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşeceği aktarıldı.

