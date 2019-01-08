Emekliler derneği yöneticilerine tefecilik operasyonu

Adana merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi yöneticilerinin de aralarında yer aldığı 8 zanlı yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla dernek yöneticilerine yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin Adana ve Ankara'daki adreslerine düzenlenen operasyonda, Şube Başkanı M.K, derneğin bazı yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları ile odun-kömür satışı yapan bir firmanın sahibinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerleri ile dernek şubesinde yapılan aramalarda, çok sayıda fiş ile evraka el konuldu.

Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

