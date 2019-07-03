Emekliler Maaş Zammına Ne Diyor?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. 2019 yılının ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon verilerine bağlı olarak Sosyal Sigortalar Kurumu SSK ve Bağımsız Çalışanlar Kurumu Bağ-Kur emeklilerine yüzde beş, Emekli Sandığı’na bağlı emeklilere ise yüzde altı oranında zam yapıldı. Bu zam oranı 12 milyonu aşkın emekliyi ve hak sahibini ilgilendiriyor. VOA Türkçe, emeklilere maaşlarına yapılacak zam oranını sordu.
“Türkiye şartlarına göre geçinebilecek bir maaş olmalı”
Beş yıl önce SSK’dan emekli olan Mehmet Ulus “Şu anda 1200 lira emekli maaşı alıyorum. İki çocuk okutuyorum. Evim kira. Elektrik faturası, su faturası var. Bu para yeter mi? Bence açıklanan zam oranı çok az. Emekliye yüzde 5 zam yapılıyor, elektriğe yüzde 15 zam geldi. Emekliler Türkiye şartlarına göre geçinebilecekleri bir maaş almalı” diye konuştu.
“Emekliyim ama çalışmak zorundayım”
Piyango bileti satıcılığı yapan Yılmaz Çetinkaya, 2000 yılında emekli olduğunu söyledi. Maaşından yapılan çeşitli kesintiler nedeniyle eline 1530 lira geçtiğini söyleyen Çetinkaya, “İki evlat okutuyorum. Çalışmak zorundayım. Bu zam oranı hükümetin değerlendirmesi diyelim. Yanlış bir değerlendirme yapılıyor. Ben on yıldır memleketime gidemiyorum. Yeğenlerimi, amcalarımı göremiyorum. Bu adaletsizliktir” ifadesini kullandı.
“Allah bereket versin”
Hem kendinin hem de eşinin Bağ-Kur emeklisi olduğunu belirten Osman Yüksel ise zam oranı için “Allah bereket versin. İkimizin eline ayda dört bin lira geçiyor. Çok şükür, Allah herkese versin. Allah devletimize zeval vermesin. Maaş almak için sıra beklemiyoruz. Günü geldi mi tıkır tıkır alıyoruz. Sağlık hizmetinden yararlanıyoruz. Daha ne olsun” değerlendirmesinde bulundu. Yüksel, röportaj sırasında çevredekilerin maaş zam oranını düşük bulan sözlerine ise “Ben memnunum, Allah razı olsun” cevabını verdi.
“Allah yardımcımız olsun”
Hava Kuvvetleri’nden emekli olan eşinin maaşını alan Şennur İnci, “Elime geçmeden bankada hepsi bitiyor zaten. Avucumda beş kuruş para kalmıyor. Valla çok fazla yapmışlar, onu da geri alsınlar. Hiç ihtiyaç yok yani. Kendileri geçinebiliyorsa bize de aynı şekilde versinler. Bunun sonu nereye kadar gider, onu da bilemiyorum. Allah yardımcımız olsun” dedi.
“En az dört bin lira olmalı”
1998 yılında emekli olduğunu söyleyen Yücel Selanikli ise “İlk emekli olduğumda 17 bin lira alıyordum. Şu anda elime iki bin lira geçiyor. Ben tek başıma yaşadığım için geçim sıkıntısı çekmiyorum. Ama iki, üç kişi olanlar muhakkak sıkıntı yaşıyordur. Yapılan zam oranı yeterli değil tabii. Benim gibi 32 sene çalışmış bir emeklinin en az dört bin lira alması lazım ki çoluğunu çocuğunu geçindirebilsin. Onun dışında zorluk yaşanır” görüşünü dile getirdi.
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