Emekliler Maaş Zammına Ne Diyor?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. 2019 yılının ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon verilerine bağlı olarak Sosyal Sigortalar Kurumu SSK ve Bağımsız Çalışanlar Kurumu Bağ-Kur emeklilerine yüzde beş, Emekli Sandığı’na bağlı emeklilere ise yüzde altı oranında zam yapıldı. Bu zam oranı 12 milyonu aşkın emekliyi ve hak sahibini ilgilendiriyor. VOA Türkçe, emeklilere maaşlarına yapılacak zam oranını sordu.

“Türkiye şartlarına göre geçinebilecek bir maaş olmalı”

Beş yıl önce SSK’dan emekli olan Mehmet Ulus “Şu anda 1200 lira emekli maaşı alıyorum. İki çocuk okutuyorum. Evim kira. Elektrik faturası, su faturası var. Bu para yeter mi? Bence açıklanan zam oranı çok az. Emekliye yüzde 5 zam yapılıyor, elektriğe yüzde 15 zam geldi. Emekliler Türkiye şartlarına göre geçinebilecekleri bir maaş almalı” diye konuştu.

“Emekliyim ama çalışmak zorundayım”

Piyango bileti satıcılığı yapan Yılmaz Çetinkaya, 2000 yılında emekli olduğunu söyledi. Maaşından yapılan çeşitli kesintiler nedeniyle eline 1530 lira geçtiğini söyleyen Çetinkaya, “İki evlat okutuyorum. Çalışmak zorundayım. Bu zam oranı hükümetin değerlendirmesi diyelim. Yanlış bir değerlendirme yapılıyor. Ben on yıldır memleketime gidemiyorum. Yeğenlerimi, amcalarımı göremiyorum. Bu adaletsizliktir” ifadesini kullandı.