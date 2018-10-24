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Emeklilerden 'maaş' nöbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:57 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Tüm Emekliler Sendikası'nın (Emekli-Sen) üyeleri, emekli maaşlarının artırılması için şubelerinde nöbete başladı.

Emeklilerden 'maaş' nöbeti

Melis KARAKUZULU- Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Tüm Emekliler Sendikası'nın (Emekli-Sen) üyeleri, emekli maaşlarının artırılması için şubelerinde nöbete başladı.
Emekli-Sen'in İzmir'de bulunan şubelerinin üyeleri, Konak'taki şubede bir araya gelerek, basın açıklama yaptı. Açıklamayı yapan Emekli-Sen Konak Şube Başkanı Kadir Altanhan, 'Meclis'i göreve çağırıyoruz' başlıklı imza kampanyasında toplanan imzaları TBMM Başkanlığı'na teslim etmeden önce bugün Ankara ile Türkiye'nin diğer il ve ilçelerindeki şube ve temsilciliklerde, 'Demokrasi nöbetindeyiz' sloganı ile 24 saat nöbet tutacaklarını söyledi. Demokrasi için de mücadele ettiklerini belirten Kadir Altanhan, "Ortalama emekli maaşı bin 350 TL. Şu anda 5,5 milyon emekli asgari ücretin altında maaş alıyor. Yarısı çalışıyor, yarısı iş arıyor. Yılbaşında emekliler 600 dolar alıyordu, şu anda alınan maaş 300 dolara tekabül ediyor. 2 milyon emekli ise 700 ile 800 TL arasında maaş almakta. Bu iktidar süresince emekli maaşları yüzde 35 oranında düştü. Şu anda asgari ücretten emekli olan arkadaşlarımız 800 TL maaş alıyor. Emeklilik yaşı ise 65'e çıktı. Emeklilik yaşının 50- 55'e düşürülmesini talep ediyoruz. Emeklilik maaşının en az 3 bin TL olmasını istiyoruz. Ülkede devalüasyon olmuştur. Bunun karşısında da emeklilerin maaşı erimiştir. Türk- İş'in açıklamalarına göre, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı bin 893 TL'dir. Ama bizim 5,5 milyon emeklimiz asgari ücretin altında maaş almaktadır. Biz emekliler, kendimiz ve torunlarımız için bu ülkede demokrasi istiyoruz" dedi.

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