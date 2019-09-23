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Emeklilere yapılan yardımda usulsüzlük davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 17:48 | Son Güncelleme

Adana'da "emeklilere odun ve kömür yardımında usulsüzlük" iddiasıyla haklarında 60'ar yıla kadar hapis cezası istenen 6 sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı

Adana'da emeklilere odun ve kömür yardımında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında 60'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan emeklilere odun ve kömür satışı yaptığı iddia edilen Şükrü A. ile sanıkların avukatları geldi.

Diğer tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada mahkeme başkanı, sanık Şükrü A. yönünden mağdurlara yönelik eylemleri nedeniyle "tefecilik" suçundan soruşturma yapılıp yapılmayacağı hususunda Adana Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusuna cevap verilmediğini belirtti.

Mahkeme savcısı ise suç duyurusu dosyasının beklenilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Şükrü A. ile ilgili "tefecilik" suçundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma yapılıp yapılmayacağının sorulmasına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Türkiye Emekliler Derneği Adana Şube Başkanlığınca 2015'te emekli üyelere yapılan odun ve kömür yardımında usulsüzlükler olduğu yönünde Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılmış, 6 sanık hakkında "Kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik" suçlarından 60'şar yıla kadar hapis istemiyle 3 Kasım 2017'de dava açılmıştı.

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