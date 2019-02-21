HABER

Emeklileri dolandıran tefecilik şebekesine operasyon: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 12:26 | Son Güncelleme

  Ankara'da,  'Emeklilere kredi çıkarmak için danışmanlık yapılır' şeklinde ilan asarak emeklileri dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.  Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs duraklarına ve kaldırımlara, 'Emeklilere kredi çıkarmak için danışmanlık yapılır' şeklinde ilanları yapıştırarak, kurdukları paravan şirket üzerinden vatandaşları dolandıran suç örgütünün izine ulaştı.

Ankara'da, 'Emeklilere kredi çıkarmak için danışmanlık yapılır' şeklinde ilan asarak emeklileri dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs duraklarına ve kaldırımlara, 'Emeklilere kredi çıkarmak için danışmanlık yapılır' şeklinde ilanları yapıştırarak, kurdukları paravan şirket üzerinden vatandaşları dolandıran suç örgütünün izine ulaştı. Harekete geçen ekipler, tespit edilen iş yerine düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada, çok sayıda senet, müşterilere ait sözleşme, kimlik fotokopisi, pos cihazları ve kayıtların bulunduğu ajandalar ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda, danışmanlık şirketi üzerinden tefecilik yapan şüphelilerin, genellikle emeklileri hedef aldığı, anlaşmalı oldukları mağazalardan telefon, tablet, bilgisayar ve mobilya gibi ürünleri satmış gibi göstererek vatandaşlara senet imzalattıkları saptandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Polisin işyerine girişi
-Polisin işyerinde arama yapması

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,(DHA)

PARTNER'Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm''Aldatılan kadın konumuna düşürüldüm'
- 'Arap Emrah' saklandığı gecekonduda yakalandı- 'Arap Emrah' saklandığı gecekonduda yakalandı
Bayraklı'da kayaların düştüğü bölgede inceleme başladıBayraklı'da kayaların düştüğü bölgede inceleme başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Pehlivan'a 13 yıl 6 ay hapis cezası!

Süleyman Pehlivan'a 13 yıl 6 ay hapis cezası!

9 can alan Bayburt'taki 'ölüm çukuru'nu uzmanlar inceleyecek

9 can alan Bayburt'taki 'ölüm çukuru'nu uzmanlar inceleyecek

Esenyurt'ta oto sanayide halk otobüsü dehşeti! Yerle bir etti

Oto sanayide halk otobüsü dehşeti! Yerle bir etti

Afyonkarahisar'da endemik bitki keşfedildi!

Afyonkarahisar'da endemik bitki keşfedildi!

Hanife Babayiğit'in ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

Hanife Babayiğit'in ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı!

İstanbul sise teslim! Yüzlerce gemi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.