Emeklilerin 2020 Kurban Bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? Emekli ikramiyesi zam oranı ne olacak?

Türkiye’de 13 milyon emeklinin heyecanla beklediği 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman yatacak sorusunun yanıtı geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklama yaptı. Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı araştırması şimdide; 2020 emekli ikramiyeleri ne kadar yatacak, emekli ikramiyeleri zamlı mı olacak, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi nereden çekilecek… gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Kurban Bayramı emekli ikramiyesi açıklamaları ve son dakika güncellemeleri..
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı. Bakan Selçuk, 17-29 Temmuz tarihleri arasında bayram ikramiyelerinin ödeneceğini belirtti. Peki emekli ikramiyelerinin zam miktarı belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığı emeklilerine ne kadar yatacak, ikramiye zam oranı nedir?
Bakan Selçuk'un açıklamasından sonra SSK emeklileri Kurban Bayramı emekli ikramiyesini zamlı mı alacak sorusunu sormaya başladı. SSK emeklileri bayram ikramiyelerini 17-26 Temmuz tarihleri arasında zamlı temmuz aylıkları ile birlikte alacaklar.
Emekli sandığına bağlı olan emeklilerin Kurban bayramı ikramiyesinin ne zaman yatacağına dair açıklama yapan Bakan Selçuk;
"Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak." dedi.
BAĞ-KUR emeklilerinin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusunun cevabı da; 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplarına yatacak. BAĞ-KUR emeklileri Kurban Bayramı ikramiyelerini hesaplarından zamlı olarak çekebilecek. BAĞ-KUR emeklilerinin bayram ikramiyeleri zammı ne kadar olacak sorusunun henüz cevabı gelmedi.
Her yıl düzenli olarak dini bayramlarda yani hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda verilen emekli ikramiyesi bayram yaklaştığı için bu sıralar konuşulmaya başlanmıştı. Emekliler “Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı verilecek mi, ne kadar zam gelecek" sorusunun cevabı geldi. Bakan Selçuk’un açıklamasına göre bu yıl 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri zamlı olacak.
27 – 30 Temmuz tarihleri arasında verileceği düşünülen Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara yatacak, banka şubelerinden alınmayacak. Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyordu. Bakan Selçuk, 17-29 Temmuz tarihleri arasında bayram ikramiyelerinin ödeneceğini belirtti.
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak sorusunun cevabını araştıran emekliler, ikramiyeye ne kadar zam geldiğini henüz öğrenmiş değil. Yeniden değerleme artışı gelirse de, ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak. Fakat Bakan Selçuk henüz miktarlar ilgili net bir açıklama yapmış değil. 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zamlı ne kadar olacak sorusunun cevabı açıklandığı takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şampiyon sporcular,
– Geçici köy korucuları
– Şehit yakınları ve gaziler
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
– Şeref aylığı alanlar
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,